Batwoman: Rachel Skarsten vuole ancora divertirsi con la sua Alice

Se c'è una cosa che di certo non manca all'Arrowverse sono i villain, ma uno in particolare sembra essere piaciuto sia ai fan sia all'attrice che la interpreta: stiamo parlando ovviamente di Alice, ruolo affidato a Rachel Skarsten in Batwoman, e che spera di mantenere ancora a lungo.

Si tratta infatti della sorella gemella, nonché nemesi, di Batwoman, ed è uno dei personaggi più amati della serie, anche se il suo destino a lungo termine sembra essere piuttosto chiaro: nei fumetti infatti ad un certo punto diventa Red Alice, e combatte il crimine insieme alla stessa Batwoman. Non è detto però che il cambio di ruolo arrivi anche nella serie, o perlomeno potrebbe non essere così immediato.

Ai fan il personaggio piace, all'attrice pure, dunque perché accelerare i tempi? "Mi sto divertendo moltissimo ad interpretare il lato più pazzo e folle di Alice. Magari alla fine troverà pace, ma spero manchi ancora un po', perché davvero mi sto divertendo tantissimo così com'è il ruolo adesso", ha detto Rachel Skarsten.

L'attrice ha poi concluso: "Non credo che la sua redenzione arriverà presto. Mi sa che anche gli scrittori si stanno godendo il lato cattivo di Alice". Voi che ne pensate? Siete d'accordo con le parole dell'attrice?