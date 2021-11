Batwoman, rilasciate le foto dell'episodio 'How Does Your Garden Grow?'

Dopo l'anteprima del quinto episodio di Batwoamn, The CW ha pubblicato una serie di foto per "How Does Your Garden Grow?", il sesto episodio della terza stagione che come suggerisce il titolo, dovrebbe essere incentrato sull'amatissimo personaggio di Poison Ivy interpretato da Bridget Regan.

L'episodio di questa settimana ha posto le basi per l'arrivo di questo nuovo villain in modo piuttosto significativo, rivelando non solo la relazione intercorsa tra Pamela e Renee Montoya ai tempi del college, ma suggerendo anche che Mary Hamilton (Nicole Kang) è stata messa seriamente in pericolo dal tocco velenoso di Poison Ivy. Resta da vedere come tutto questo influenzerà la storia di qui in avanti.

La Poison Ivy di Regan è descritta come una ex studentessa di botanica della Gotham University appassionata e brillante, che ha tutte le carte in regola per cambiare il mondo. Purtroppo, gli esperimenti condotti sul suo corpo attraverso l'utilizzo di varie tossine vegetali l'hanno irrimediabilmente compromessa, trasformandola nel famigerato cattivo di Batman.

La sinossi ufficiale di How Does Your Garden Grow? recita: "Una scoperta raccapricciante in un capanno da giardino fa precipitare Renee Montoya (Victoria Cartagena) da Ryan (Javicia Leslie) per assicurarsi che la città sia messa in allerta. Un nuovo ospite è giunto a Gotham e le sue spine si stanno facendo largo in città. Alice (Rachel Skarsten) è desiderosa di aiutare il Bat Team (Nicole Kang, Camrus Johnson) e Sophie (Meagan Tandy) cerca vendetta per un incidente che ha coinvolto sua sorella. Robert Duncan ha diretto l'episodio scritto da Jerry Shandy e Natalie Abrams".

Intanto, anche a distanza, continua il botta e risposta tra l'ex protagonista di Batwoman e la Warner Bros..