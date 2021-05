Batwoman: rilasciati nuovi poster per i protagonisti della serie CW

Questa seconda stagione di Batwoman è stata piena di stravolgimenti. Dopo aver salutato per sempre Ruby Rose e aver accolto al suo post la nuova protagonista Javicia Leslie, abbiamo appreso nel corso degli episodi che nulla è come sembra.

Kate Kane non è infatti morta, ma è ora interpretata da una nuova attrice ovvero Wallis Day. Per adesso comunque, tutti ne ignorano l'esistenza, credendo infatti che l'eroina sia morta in un incidente aereo. In vista dell'uscita dei nuovi episodi, la CW ha deciso di rilasciare dei nuovi poster dedicati ai protagonisti di Batwoman.

Come possiamo notare nelle immagini riportate in calce alla notizia, vediamo Javicia Leslie nei suoi abiti civili da Ryan Wilder, e in quelli della supereroina di Gotham City. Troviamo poi i suoi due principali rivali di questa stagione, ovvero Alice e Sayfiah. Manca poi, proprio Kate Kane, di cui nessuno sa nulla e pur essendo viva, è stata sottoposta al lavaggio del cervello per lavorare per Roman Sionis/Black Mask.

Intanto è chiaro che i Corvi rappresentano la principale minaccia per questa seconda stagione di Batwoman che si appresta ad andare in onda ad inizio giugno con l'episodio 14 dopo una pausa durata quasi un mese. Nonostante tutti questi cambiamenti, siete soddisfatti dei nuovi episodi? Fatecelo sapere nella sezione commenti.