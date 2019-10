Batwoman: rivelato il motivo del ritorno di Hush a Gotham City

Durante l'esposizione al San Diego Comic-Con di quest'estate, lo stand dedicato alla serie Batwoman ha annunciato che il più vecchio antagonista di Batman avrà un posto d'onore all'interno della serie. A tre anni dalla scomparsa di Bruce Wayne, quali sono i motivi che spingono Tommy Elliot a tornare, ripercorrendo le strade che tanto detesta?

La sceneggiatrice della serie Caroline Dries è stata chiarissima in merito: l'arrivo di Kate Kane nelle vesti di Batwoman porta sgomento in città, tutti sono convinti che il Detective Pipistrello sia finalmente tornato a difendere "la brava gente di Gotham" dal crimine che imperversa nei vicoli oscuri. Un difensore della legge che opera nel buio, un mantello scuro ed una maschera a punta, per tutti, villain compresi, c'è un'unica spiegazione: Batman è tornato. È compito della giovane Kate sorprenderli e guadagnarsi il suo posto nella Hall of Fame di Gotham.

in un'intervista per Batwoman TV Dries dichiara: "Tommy Elliot è il cattivo perfetto per il terzo episodio. Da ciò che si vede nell'episodio pilota Kate indossa il costume da pipistrello per terrorizzare Alice. Una volta che la si è sparsa la voce che Batman è tornato, le conseguenze non tardano ad arrivare. Una di esse è che i più acerrimi nemici di Bruce torneranno in città per ucciderlo, primo tra tutti Elliot che un conto in sospeso sia con Bruce che con Batman".

La serie introduce Elliot come un ricco proprietario terriero nonché amico d'infanzia di Bruce, la cui misteriosa scomparsa tre anni prima delle vicende narrate lascia Gotham in balia del crimine. Il profilo di Hush è leggermente diverso da quello descritto nei fumetti, ma l'odio verso il giovane Wayne resta immutato: pur d'impossessarsi dell'eredità dei genitori, Tommy, ancora bambino, tenta di ucciderli, ma fallisce. Alla notizia che il "fortunato" Bruce è rimasto orfano, un sentimento d'invidia che negli anni muta in odio lo spingerà a commettere i più efferati crimini.

Dries continua affermando che lo sviluppo di Hush sarà un climax che percorrerà tutta la stagione, suggerendo che l'episodio 3x01 non sarà il solo in cui comparirà.

La serie è stata distribuita il 6 ottobre negli Stati Uniti, mentre la release italiana non è ancora stata annunciata. Per altre curiosità, vi rimandiamo alla sinossi di Batwoman 3x01 e alla descrizione della misteriosa Alice.