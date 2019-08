Batwoman: rivelato un nuovo personaggio della serie

L'attesa premiere della serie con protagonista Ruby Rose si fa sempre più vicina. Dopo aver scoperto che uno dei personaggi dell'Arroverse avrà un cameo in Batwoman, ci arriva la notizia di una nuova aggiunta al cast dello show ispirato alle avventure di Kate Kane.

Scopriamo quindi che nella banda chiamata "Wonderland Gang" e guidata da Alice, villain della serie interpretata da Rachel Skarsten, troveremo anche un criminale descritto come un personaggio molto dinamico e soprannominato Mouse. Ad occuparsi della parte sarà Sam Littlefield: tra i suoi lavori troviamo "Mother's Little Helpers", film che ha contribuito a produrre e a scrivere la sceneggiatura.

Ricordiamo che nella serie, scritta da Caroline Dries e prodotta da Warner Bros. Television insieme a Bertlanti Productions, saranno presenti insieme all'attrice Ruby Rose, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Dougray Scott, Elizabeth Anweis e Nicole Kang. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di andare a vedere i ritratti ufficiali dei protagonisti di Batwoman, serie dell'universo condiviso Arrowverse che andrà in onda il prossimo 6 ottobre. Lo show è l'ultima aggiunta al palinsesto di The CW, emittente responsabile di programmi quali Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl.

Cosa ne pensate di questa serie? Siete anche voi ansiosi di scoprire quali saranno le sfide che Kate Kane dovrà affrontare? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.