Batwoman e Riverdale: riprese sospese per il rinvio dei tamponi sul set

Come noto, in piena emergenza sanitaria le riprese di quasi ogni prodotto a Hollywood e dintorni sono state bloccate in attesa del miglioramento delle condizioni generali; alla ripresa è stato obbligatorio effettuare tamponi a tappetto per tutti i lavoratori del settore, ma adesso le produzioni di Riverdale e Batwoman sono nuovamente ferme.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, sia le riprese di Batwoman che quelle di Riverdale - entrambe situate a Vancouver - sono state sospese a causa di ritardi nell’elaborazione dei test per il Covid-19 nella Columbia Britannica. Secondo le stesse fonti, Warner Bros. Television avrebbe intenzione di sospendere anche le produzioni di DC’s Legends of Tomorrow e Supergirl per gli stessi motivi, dato che le produzioni di entrambe avrebbero dovuto prendere il via nel corso di questa settimana.

Il ritardo sarebbe dovuto al fatto che è disponibile un solo laboratorio per effettuare i test in questione e che quest'ultimo starebbe dando priorità alle scuole della provincia, riaperte da alcuni giorni. Dopodiché procederà con l'elaborazione dei tamponi per le produzioni televisive presenti nella zona, rendendo di nuovo possibile la ripartenza delle riprese. Questione di giorni, quindi, che non dovrebbero incidere troppo sulla tabella di marcia prefissata dalla produzione.

Recentemente, Erinn Westbrook è entrata a far parte del cast dello show come series regular, e il suo personaggio avrà un'importante connessione con una pietra miliare di Riverdale: Westbrook interpreterà infatti Tabitha Tate, ambiziosa imprenditrice nipote di Pop Tate, il proprietario di Pop's. Tabitha arriverà in città con l'intento di fare dell'iconico locale un franchise, anche se la stessa cittadina sta "faticando a sopravvivere".

Intanto, Roberto Aguirre-Sacasa continua a stuzzicare la curiosità dei fan tramite i social, disseminando indizi e possibili anticipazioni sulla sorte di alcuni personaggi.

Potete anche dare un'occhiata al nuovo costume di Javicia Leslie in Batwoman.