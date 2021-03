Batwoman, Ruby Rose commenta il casting di Wallis Day come nuova Kate Kane

Negli ultimi giorni è arrivata a sorpresa la notizia che Kate Kane avrebbe avuto una nuova interprete in Batwoman, e che a prestarle il volto sarebbe stata Wallis Day. Ma quale sarà stata la reazione di Ruby Rose alla notizia?

Nella seconda stagione di Batwoman vedremo infatti una nuova Kate Kane, sebbene si tratti dello stesso personaggio che, a causa di gravissimi infortuni dopo l'incidente aereo in cui è rimasta coinvolta, presenta ora dei connotati alquanto diversi (da qui l'entrata in scena di Wallis Day).

Rose, che aveva comunicato lo scorso maggio di voler abbandonare il ruolo della protagonista nella serie The CW, non aveva ancora pubblicamente indirizzato il casting dell'attrice di Krypton nella parte che fino a qualche mese fa era la sua, e in molti l'hanno chiamata direttamente in causa sui social per sapere cosa ne pensasse.

"Mi spiace di non essermi congratulata prima con @wallisday. Sapevo già del suo casting, ma non ero al corrente di quando sarebbe stato annunciato. Ma sono contentissima per lei! Sto vedendo tutte queste cose in cui mi state taggando dove la gente si chiede cosa ne penso, come mi sento... Mi sento benissimo! Provo solo ottime sensazioni al riguardo" ha fatto sapere l'attrice nelle sue storie di Instagram, mostrando tutto il suo supporto per Day.

Nessun cattivo sangue tra le due, insomma, come d'altronde era piuttosto prevedibile, considerando anche il fatto che la scelta di lasciare la serie sembra essere stata in gran parte della Rose.

Ma per scoprire cosa accadrà con la nuova Kate Kate (e la nuova Batwoman Javicia Leslie) e come se la caverà Wallis Day nel ruolo, dovremo aspettare i nuovi episodi dello show in onda su The CW.