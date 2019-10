Batwoman, Ruby Rose sulle conseguenze che avrebbe potuto avere l'infortunio sul set

È notizia di qualche giorno fa l'infortunio di Ruby Rose sul set di Batwoman, che ha richiesto un intervento da parte dell'attrice per evitare una paralisi. Adesso la Rose ne parla in maniera più dettagliata.

"Stavo lavorando a uno stunt da parecchio ore, quasi sette" racconta l'attrice al The Tonight Show di Jimmy Fallon "Credevamo mi fossi semplicemente rotta o fratturata una costola, e che ci sarebbero volute dalle sei alle dodici settimane per il recupero".

E continua: "Così ho aspettato dalle sei alle dodici settimane continuando ad avere dei dolori cronici, perché pensavamo che si trattasse semplicemente di quello e che fosse normale, finché dei dottori non mi hanno detto che era il collo, e il dolore arrivava da lì attraverso i collegamenti nervosi".

La Rose va avanti raccontando cosa è successo dopo: "A quel punto ho finalmente fatto una radiografia, nel mezzo delle riprese di un altro film, in cui tra l'altro avevo altri stunt da fare, e ho mandato i risultati al mio medico. Lui mi ha chiamato e mi ha detto 'Potresti diventare paraplegica, è la spina dorsale, ci sono due ernie e si sono rotti tutti gli strati protettivi intorno ai due dischi. C'è giusto una parte minuscola che è ancora intatta, e se non ti operi, potresti rimanere paralizzata' [...] A quel punto mi sono detta 'Beh, non mi pare ci sia un'opzione, mi devo operare' e l'ho fatto".

"Non stavo ascoltando il mio corpo, non gli stavo prestando attenzione. Avevo una tale fretta di fare tutto..." ammette candidamente, e conclude "Credo fosse il modo del mondo di dirmi che dovevo stare più attenta al mio corpo, di darmi una calmata, perché non sono davvero una supereroina, e ci sono altre priorità. Sono tornata a lavoro dopo 10 giorni, comunque".

Per fortuna l'attrice ora sta bene, e potremo vedere presto il frutto del suo grande impegno in Batwoman, una delle serie più attese della stagione, in onda dal 6 ottobre su The CW.