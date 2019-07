Batwoman: Ruby Rose non sarà presente al San Diego Comic-Con

Sembra tutto pronto per l'evento del San Diego Comic-Con riservato alla paladina di Gotham. Fra tutte le iniziative dedicate alla serie, tra cui giornali con copertine dedicate a Batwoman, i fan erano interessati al panel di Q&A con protagonista Ruby Rose, ma le loro aspettative saranno deluse, a causa dell'assenza dell'interprete di Kate Kane.

Vediamo la spiegazione fornita dall'attrice in un video presente sulla sua pagina Instagram: "Non sarò presente al SDCC, ed è uno schifo. Sappiate che abbiamo provato tutto ciò che è umanamente possibile per esserci, ma abbiamo capito solo ora che non saremo riusciti a finire in tempo questo episodio, vi assicuro che sarà un episodio ambizioso, per creare così la serie di cui siamo tutti molto orgogliosi". Anche i suoi colleghi dell'ElseWorld Grent Gustin e Melissa Benoist hanno espresso tutto il loro disappunto con un commento al post.

Ruby Rose conclude il video ringraziando tutti i fan per il sostegno dimostratole e promettendo di farsi perdonare in futuro.

Quindi a partecipare alla sessione di Q&A, successiva all'anteprima del primo episodio della serie, saranno le produttrici esecutive Caroline Dries e Sarah Schechter, pronte a rispondere ad ogni domanda degli appassionati della serie TV. Non resta quindi che consolarci con il teaser avente come protagonista la moto di Batwoman, mentre aspettiamo il 6 ottobre, data di uscita del primo episodio dello show targato The CW.