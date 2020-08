Batwoman, Ruby Rose: 'Ecco perché ho lasciato la serie'

Mentre Batwoman si prepara a ripartire con una nuova protagonista, Ruby Rose parla del suo abbandono e delle ragioni che l'hanno portata a compiere questa scelta.

Lo scorso maggio, una notizia ha scosso l'Arrowverse: Ruby Rose lasciava il ruolo di Batwoman.

E mentre delle spiegazioni sono state date ai fan da altre fonti, l'attrice non era mai andata a fondo sulle ragioni che l'avevano portata a prendere una tale decisione... Fino ad ora.

"Per quanto riguarda l'essere il protagonista di uno show o di un film, non importa se si tratta di azione o qualcosa più sentimentale, è comunque estremamente impegnativo" ha raccontato ai microfini di E!W"E credo che, in questo caso in particolare, è stato ancora più difficoltoso perché mi stavo ancora riprendendo dall'intervento dopo l'infortunio. Sono tornata sul set 10 giorni dopo essermi operata, e probabilmente non è stata la migliore delle idee. La maggior parte delle persone si prende da 1 a 3 mesi almeno prima di tornare al lavoro".

E poi ci si è messo il COVID-19...

"Dopo che abbiamo concluso le riprese, che però non includevano il finale a causa del COVID... Sai, hai più tempo per riflettere da solo in quarantena, e pensi a tante cose diverse, e a quello che vorresti ottenere nella vita, quello che vorresti fare" spiega "Credo che sia per me che per i produttori questo abbia rappresentato una grande opportunità di dialogo su molti argomenti. Li rispetto davvero molto, e loro sono stati estremamente rispettosi nei miei confronti".

Eppure, Ruby Rose amava recitare nella serie targata The CW: "La sfida viene in un qualche modo superata. Ciò che riesci ad ottenere e la fiducia che le persone ripongono in te per portare quel ruolo sullo schermo, e la vitalità che deriva dall'essere in grado di calcare il set, essere l'artefice dell'atmosfera, del tono e tutto ciò che vi si può infondere, tutto questo è stato davvero un onore per me" e continua "Ho amato la mia esperienza come Batwoman. Sono davvero grata di aver avuto la possibilità di ottenere tutto ciò, e sono orgogliosa di tutti coloro che vi hanno lavorato. Sono orgogliosa anche di me stessa per aver lavorato in circostanze così particolari, sapete, con la storia dell'infortunio"

Il suo addio a Batwoman non è però un addio al piccolo schermo.

"Tornerei di nuovo in tv. Ma penso che fosse ora per me di orendermi una pausa e guarire propriamente, per poi potervi fare ritorno".

E quando le chiedono cosa ne pensa della nuova protagonista dello show, Javicia Leslie a.k.a. Ryan Wilder, risponde: "Credo che sarà sicuramente all'altezza, sembra sapere quello che fa ed è fantastica. Onestamente, mi sono sentita così felice e orgogliosa quando mi hanno detto chi mi avrebbe sostituito"

E conclude "Sono davvero entusiasta e guarderò sicuramente la prossima stagione per vedere che direzione hanno deciso di prendere".