Batwoman: Ruby Rose eviterà altri stunt a causa dell'incidente sul set

Continua l'attesa serie TV con protagonista Kate Kane. Mentre sappiamo che nell'ultimo episodio di Batwoman comparirà un nemico del cugino, l'attrice protagonista rivela che a seguito dell'incidente avvenuto sul set eviterà di fare personalmente altri stunt.

Nel corso delle riprese della prima stagione infatti l'attrice australiana ha dovuto subire un intervento d'urgenza, a causa di alcune ferite riportate durante uno stunt finito male. L'incidente al collo ha rischiato di paralizzarle gambe e braccia, per questo Ruby Rose, parlando ai microfoni di Variety, ha confessato che eviterà di girare di persona altre scene pericolose: "Forse non c'è bisogno che faccia tutto io. Posso fare una scena o due, ma credo di averne fatte abbastanza. Ho lavorato molto come stuntwoman nei miei progetti, quindi capisco quando è il momento di fermarsi".

Nei mesi precedenti aveva rivelato la gravità delle ferite riportate al collo, affermando di aver sottovalutato la situazione: "Praticamente mi sono rotta il collo. Ho fatto uno stunt per molte ore, quasi sette, e pensavo di essermi rotta una costola o qualcosa del genere. Ci vogliono dalle 6 alle 12 settimane per guarire. I medici continuavano a dirmi è il tuo collo, si irradia da lì e vai sui nervi della spina dorsale, così ho fatto una risonanza magnetica in Romania, dove stavo facendo degli stunt, e il mio dottore mi ha subito avvisata che sarei potuta rimanere paraplegica". Fortunatamente un intervento sembra aver risolto la situazione, con l'attrice che ha successivamente finito di girare la serie TV prodotta da The CW.

Mentre aspettiamo di conoscere quali saranno le prossime sfide di Kate Kane, vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Batwoman.