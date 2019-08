Batwoman: Ruby Rose non comparirà fin dall'inizio con la parrucca rossa

Uno degli accessori più riconoscibili e iconici indossati da Kate Kane è senza dubbio la parrucca rossa, ma i fan dovranno pazientare qualche episodio prima di vederla comparire in Batwoman, ma c'è una ragione ben precisa.

La produttrice Caroline Dries ha speso alcune parole sullo show, che arriverà presto su The CW e andrà ad ampliare l’Arrowverse. La Dries ha fatto alcune rivelazioni sulla parrucca rossa di Batwoman, ossia che non comparirà nei primi due episodi. In un primo momento, il personaggio interpretato da Ruby Rose sarà impegnato alla ricerca di una propria identità e si limiterà a indossare solo il costume, portando avanti l'eredità lasciatale da Batman. Per questo motivo, la parrucca “comparirà nel terzo episodio, quando Kate Kane accetterà il suo ruolo come Batwoman”. Gli autori hanno cercato di impostare la prima parte di stagione come una storia dedicata alle origini del personaggio e per questo assisteremo a una consapevolezza sempre maggiore da parte della supereroina.

La stessa Ruby Rose ha espresso alcune considerazioni circa la parrucca e su come abbia un ruolo rilevante nel far comprendere al proprio personaggio la sua essenza. “(La parrucca ndr) è il personaggio. Penso che Kate compia la decisione di far sapere alle persone che se viene proiettato un pipistrello nel cielo, queste ultime non dovranno confondere quel pipistrello con Batman”. L’attrice ha aggiunto che tramite la parrucca è possibile rendere chiaro questo cambiamento e dunque il suo non è un uso solo estetico.



Batwoman andrà in onda il 6 ottobre su The CW. Nell’attesa, potete guardare le nuove immagini rilasciate e anche il nuovo teaser trailer.