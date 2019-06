Batwoman, Ruby Rose: 'Non vengo considerata abbastanza lesbica'

Ruby Rose interpreterà il primo supereroe apertamente gay protagonista di una serie tv in Batwoman, nuovo show dell'Arrowverse che debutterà su The CW quest'autunno. Durante una recente intervista con Entertainment Weekly, l'attrice ha parlato delle reazioni negative che ha ricevuto per essersi identificata come lesbica.

"Sono arrivata negli Stati Uniti per dedicarmi alla recitazione, e non riuscivo neppure a trovare un manager o un agente, perciò ho realizzato un cortometraggio basato sulla mia vita perché avevo tempo per farlo. L'ho diffuso online, giusto per chiarire 'Questa è l'unica cosa che voglio fare', ed è diventato virale, cosa che mai mi sarei aspettata."

"Così ho avuto l'opportunità di fare un provino per Orange is the New Black perché loro volevano un personaggio di genere neutro." ha proseguito l'attrice. "Ma ho anche ricevuto reazioni negative. E lì capisci che devi stare dietro alla terminologia. Quando sono entrare nel cast di Batwoman, non sapevo che essere una donna gender fluid volesse dire che non potevo essere lesbica - non vengo considerata abbastanza lesbica."

La Rose ha poi rivelato qual è stata la sua reazione nei confronti di questi commenti negativi: "La mia prima reazione è stata 'Pfft' ma ho pensato 'Aspetta, fammi capire, come faccio a non sbagliare? Perché se a qualcuno là fuori non va bene, devo capire perché e come rimediare. Non sono trans. Ma se essere gender fluido significa che non posso identificarmi come donna, allora non credo di poterlo essere.' Forse ho bisogno di inventare un altro termine, uno che non dia fastidio a nessuno. Uno con il quale posso essere gender fluido, ma anche lesbica, perché altrimenti non sono sicura di ciò che sono."

Il recente trailer ufficiale di Batwoman ci ha fornito un primo sguardo ravvicinato all'attrice nei panni di Kate Kane. La premiere dello show non ha ancora una data di uscita ufficiale. Qui potete trovare i commenti della Rose sul tono della serie.