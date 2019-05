Batwoman: Ruby Rose parla del tono della serie e di 'prequel a Elseworlds'

Con la pubblicazione del trailer di Batwoman cresce l'attesa per la nuova serie televisiva prodotta dal network The CW, che come sappiamo avrà per protagonista l'amatissima Ruby Rose.

Intervista da TV Line, l'attrice ha potuto svelare qualche dettaglio circa la produzione.

"Quando la serie inizierà Kathy Kane è alle prime armi nella sua doppia vita da Batwoman. Per quanto riguarda il pilot, sapete, quando realizzi una serie del genere, una serie di supereroi, c'è il rischio di non avere delle fondamenta solide, ma in questo caso abbiamo Gotham, abbiamo Kathy Kane e un fumetto bellissimo su cui basarci, quindi quello che ho trovato straordinario è stato il modo in cui ci siamo approcciati allo studio dei personaggi. Non partiamo in quinta dicendo al pubblico: 'Okay, ecco un vigilante, diamo qualche calcio in culo e salviamo il mondo', il primo episodio è più su: 'Chi sono queste persone? Come si sono conosciute? Perché fanno quello che fanno? Chi è Kathy Kane? Da dove viene, cosa vuole, dove sta andando?'"

La Rose ha confermato che la serie sarà ambientata prima degli eventi di Elseworlds: "Kathy non conosce ancora Barry e tutti gli altri. Non è ambientata anni e anni prima, non interpreto una Batwoman di nove anni, ma è ambientato abbastanza prima", ha detto l'attrice. "Dobbiamo scoprire prima com'è diventata la persona che abbiamo visto in Elsewolrds, prima di arrivare ad Elseworlds."

Infine su Alice, la villain della prima stagione, l'attrice ha spiegato: "E' una storia molto, molto complicata. Complicata a livello astronomico. E' un personaggio davvero splendido e Rachel [Skarsten] la interpretata in maniera incredibile. Amo il mix fra Batman e Alice Nel Paese delle Meraviglie: è inquietante, un po' magico, è teatrale ma non troppo. E' molto affascinante da guardare."

La serie arriverà il prossimo autunno. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al poster ufficiale di Batwoman.