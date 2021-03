Batwoman, Ruby Rose: 'Potrei tornare a vestire i panni dell'eroina di Gotham, prima o poi'

Batwoman è stata stravolta dall'addio della Kate Kane interpretata da Ruby Rose. La CW ha deciso di trovare per la serie una nuova protagonista femminile, ovvero la Ryan Wilder interpretata da Javicia Leslie.

Nonostante tutto però, nello show continua ad essere raccontata la storia di Kate Kane e in molti pensano che presto o tardi Ruby Rose possa tornare a vestire i panni dell'iconica eroina. Nel corso di un'intervista con Comicbook, l'attrice a detto che sarebbe tornata in Batwoman solo se questo avesse avuto veramente senso per la storia.

"Voglio dire, sto ovviamente passando ad altri ruoli perché penso di aver preso parte ad almeno tre produzioni dalla fine delle mie riprese in Batwoman ma, se fosse necessario lo farei assolutamente", ha spiegato Rose. "Non penso che servirebbe alla storia perché penso che costruire la nuova Batwoman sia più importante che tornare troppo indietro su Kate Kane, ma ovviamente lo farei, farei assolutamente tutto ciò che vogliono se dovesse essere veramente importante per la storia. Non ho visto tutto, ma ho visto un paio di episodi, e penso che il modo in cui stanno gestendo questa situazione sia bellissimo. Penso che sia il suo momento per brillare".

Insomma, la Rose non chiude totalmente le porte a Batwoman nonostante sia impegnata in nuove produzioni. Intanto, date uno sguardo alla sinossi dell'episodio 8 di Batwoman.