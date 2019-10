Batwoman: Ruby Rose protagonista nelle foto del quarto episodio dello show

La scorsa settimana negli Stati Uniti ha debuttato Batwoman, una delle serie tv più attese della stagione televisiva, che introduce gli spettatori nel mondo di Kate Kane, interpretata da Ruby Rose. Nelle ultime ore The CW ha pubblicato una serie di foto che mostrano alcune sequenze del quarto episodio, intitolato 'Who Are You?'.

Le immagini mostrano le conversazioni tra Kate e la sua ex fidanzata, Sophie Moore (Meagan Tandy), così come quelle tra Kate e Alice (Rachel Skarsten). Dopo che l'episodio pilota ha rivelato che Alice è la presunta sorella gemella scomparsa di Kate, Elizabeth, i loro incontri potrebbero svelare qualcosa in più.



Il particolare degli incontri tra i due personaggi al Batsignal è molto significativo, visto il livello iconico dell'oggetto in questione nell'universo di Gotham City.

Siamo a conoscenza della riproposizione del Batsignal nel crossover Elsewords, quindi è chiaro che l'oggetto tornerà in scena prepotentemente in Batwoman.

Le foto mostrano inoltre Kate indossare l'iconica parrucca rossa di Batwoman:"Non sta necessariamente cercando di diventare Batwoman, sta solo cercando di mascherare la sua identità ed essere un'avversaria spaventosa per la sua nemesi" ha spiegato la showrunner Caroline Dries.

Nei giorni scorsi sono stati diffusi il promo del secondo episodio dello show, ancora inedito in Italia, ed è stato rivelato il motivo del ritorno di Hush a Gotham City. La prima stagione di Batwoman non è stata ancora annunciata nella programmazione italiana ma dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020.