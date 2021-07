Batwoman, Ruby Rose ricoverata: 'Ci sono volute ore per trovare un ospedale'

Sono stati momenti piuttosto spiacevoli quelli vissuti da Ruby Rose durante la giornata di ieri: l'ex-star di Batwoman ha infatti avuto bisogno di un ricovero d'emergenza in seguito ad alcune complicazioni sorte dopo un'operazione, ma trovare un ospedale che accettasse l'attrice è stato tutt'altro che facile.

A parlarne è stata proprio Ruby Rose, che qualche giorno fa è tornata a spiegare i motivi del suo addio a Batwoman: "Ho dovuto subire un intervento chirurgico, ma l'operazione è andata bene e sembrava tutto ok. Ma poi sono sorte alcune complicazioni e ho avuto bisogno di correre al pronto soccorso in ospedale. Ho chiamato un'ambulanza, ma ci sono volute ore per trovare un ospedale che avesse posto per me o per qualcuno in generale" sono state le sue parole.

Per quanto riguarda il background della vicenda, Rose non ha voluto chiarire il tipo di operazione a cui si era sottoposta: "Ho solo voluto riorganizzare alcune cose per quanto riguarda la mia salute, la mia vita e la mia casa" è stata l'unica spiegazione fornita dall'ex-volto di Kate Kane.

La speranza, comunque, è che tutto vada per il meglio e che la nostra non debba nuovamente incappare in situazioni del genere! Tornando allo show The CW, intanto, recentemente è stata annunciata una new entry nella terza stagione di Batwoman.