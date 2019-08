Batwoman: Ruby Rose rivela i suoi fumetti preferiti, la lista vi sorprenderà

Durante il tour della Television Critics Association a Los Angeles la scorsa settimana Ruby Rose, protagonista della serie Batwoman, ha svelato i suoi fumetti preferiti.

La lista, piuttosto particolare, vi sorprenderà:

"Ero una grande fan di Ninja Turtles e Archie era il mio preferito in assoluto", ha detto Rose ai giornalisti presenti. "Avevo un negozio di fumetti non esattamente fornitissimo. Va bene, adoro Batman, ma ho scoperto Batwoman solo molti, molti anni dopo ma, sì, adoro ovviamente sia i suoi film che i suoi fumetti".

Quando è stata interrogata sulla scelta di eleggere Archie come il suo fumetto preferito, la Rose ha risposto: "Avevi un libro intero. Il rapporto qualità prezzo era imbattibile. E potevo permettermi solo un fumetto. Lo leggevo ogni settimana, mentre se avessi scelto Batman lo avrei finito subito e poi avrei dovuto aspettare il successivo."

Casualmente anche Archie, come saprete, è diventata una serie trasmessa da The CW, nota col titolo di Riverdale.

Dopo aver esordito l'anno scorso durante il crossover Elseworlds, evento che ha coinvolto le serie di Arrow, The Flash e Supergirl, Batwoman si prepara a tornare con una serie stand-alone che andrà in onda dal prossimo 6 ottobre negli Stati Uniti. Ricordiamo inoltre che tra il dicembre del 2019 e il gennaio 2020 l'intero Arrowverse sarà impegnato con il mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, che si ramificherà nei singoli episodi di Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow.

Per altre informazioni vi segnaliamo che nessun personaggio di Gotham apparirà in Batwoman.