Batwoman: Ruby Rose rivela di aver avuto una reazione allergica a causa del costume

Non è un bel periodo per Ruby Rose, dopo aver rivelato le conseguenze dell'infortunio sul set di Batwoman, abbiamo scoperto che il costume da supereroina gli ha causato diverse reazioni allergiche a causa del materiale di cui è fatto.

Durante una sua comparsa durante il celebre "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" la prossima interprete di Kate Kane ha raccontato la sua terribile esperienza con la maschera di Batwoman: "Sono allergica al mio cappuccio, alla maschera. Sono allergica in particolare alla nastro adesivo, così per un po' mi sono riempita di pustole. Dopo cinque o sei giorni sembravo un adolescente prima del trattamento anti brufoli. Una volta mi sono tolta la maschera e sembravo appena uscita da un film horror. Abbiamo dovuto togliere tutto e riempirlo di cotone".

Come avete potuto leggere in una nostra precedente notizia, Ruby Rose ha avuto altri problemi con il costume di Batwoman, infatti ha rivelato a Glamour di sperare che vengano aggiunte delle zip al suo vestito.

Per poter vedere l'attrice australiana in azione dovremo aspettare il prossimo 6 ottobre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata della nuova serie prodotta dall'emittente televisiva The CW e ispirata alle avventure del personaggio DC creato da Bob Kane e Sheldon Moldoff nel 1956.