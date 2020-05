Batwoman, Ruby Rose rompe il silenzio: 'Vi ringrazio per questo viaggio'

Mentre c'è già chi si propone per la parte di Kate Kane in Batwoman, l'ex interprete della protagonista ha voluto condividere su Instagram un messaggio in cui parla della sua scelta di abbandonare la serie prodotta da The CW.

I fan del personaggio dei fumetti DC sono rimasti sorpresi dalla decisione di Ruby Rose di abbandonare lo show, dopo solo una stagione. In calce alla notizia potete trovare il post condiviso sulla pagina Instagram della protagonista, in cui sono presenti alcune delle scene più famose di Batwoman, insieme a questo messaggio: "Grazie a tutti per avermi accompagnata in questo viaggio. Se dovessi taggare tutti il post sarebbe pieno di nomi, ma voglio ringraziare il cast, tutta la squadra, i produttori e lo studio. Non è stata una decisione facile, ma c'è chi sa i miei motivi. Voglio citare tutte le persone coinvolte e far capire quanto la serie è stata importante per la TV e la nostra comunità. Ho scelto di non dire nulla fino a questo momento, ma sappiate che vi adoro tutti quanti. Sono sicura che la prossima stagione sarà fantastica. *appende il mantello e il cappuccio".

Non resta che aspettare per sapere chi sostituirà Ruby Rose, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia sui momenti migliori di Batwoman.