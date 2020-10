Batwoman, Ruby Rose torna sui motivi del suo abbandono: 'È stata una scelta concordata'

Sono passati ormai diversi mesi dall'annuncio che ha colto di sorpresa i fan dell'Arrowverse, quello che comunicava l'addio di Ruby Rose al ruolo di Batwoman, ma l'attrice è voluta tornare sulla questione per offrire dei chiarimenti.

Sono state tante le voci che nel frattempo sono circolate circa le possibili motivazioni dell'attrice, alcune anche poco lusinghiere (si parlava di un comportamento un po' troppo da Diva della Rose, che non gradisse particolarmente gli orari di lavoro, e quant'altro), ma come aveva già raccontato in precedenti interviste, sembrerebbe non essere stato così.

Al Jess Cagle Show, Ruby Rose ha infatti spiegato che non è stato nemmeno il grave infortunio riportato sul set la ragione principale del suo addio, quanto piuttosto una serie di cose: "Non è stato l'infortunio. Voglio dire, anche quello ha avuto un ruolo, e ha reso difficile tornare al lavoro così velocemente. Ma la produzione ha davvero fatto il possibile per cercare di venirmi incontro in quel senso. Volevamo ovviamente rispettare le scadenze. Ma credo che il danno maggiore lo abbia fatto lo shutdown anticipato. Non abbiamo avuto modo di finire la prima stagione, ed è stato un vero peccato".

Ma lo stop forzato ha fornito anche del tempo per riflettere... "Abbiamo tutti riflettuto su dove eravamo arrivati e dove ci trovavamo in quel momento, Warner Bros. e Greg Berlanti. Così abbiamo iniziato a parlarne, e abbiamo deciso di comune accordo che probabilmente la decisione migliore per lo show, a quel tempo, fosse che entrambi prendessimo delle strade differenti".

Una scelta che, secondo la Rose, è stata davvero azzeccata, specialmente visto il conseguente passaggio di testimone da Kate Kate a una nuova protagonista: "Credo davvero che sia stata la decisione migliore per la serie. E credo che tutto ciò che ci eravamo prefissati, lo abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda la storia di Kate, ha senso lasciare che qualcun altro erediti il suo mantello, e sarà una bella sfida creativa per i produttori dello show".

"Dire addio al personaggio è stato davvero triste, ma sono anche entusiasta all'idea di ciò che verrà ora" conclude.

La seconda stagione di Batwoman arriverà nel 2021 su The CW.