Batwoman: quale sarà il ruolo di Batman nella serie?

Come sappiamo, la Gotham City presente nello show su Batwoman è stata completamente conquistata dalle gang criminali, a causa della scomparsa di Bruce Wayne. Le produttrici esecutive, intervistate durante il SDCC, spiegano ai fan quale sarà il ruolo di Batman nella serie TV.

Di fronte ai fan che chiedevano se il Cavaliere Oscuro avrebbe fatto la sua comparsa, Caroline Dries ha risposto così: "Tutto è possibile, anche sappiamo tutti quanto è rigorosa DC Comics con Batman". Anche Sarah Schechter ha commentato la domanda, affermando che l'assenza di Bruce Wayne servirà per approfondire meglio il personaggio interpretato da Ruby Rose, seguendo l'esempio di Supergirl: "Possiamo divertirci molto anche senza di lui, anche se sono una grande fan di Batman".

La sua assenza fisica non significherà che non avrà nessun impatto sulla serie: "Sarà il soggetto di molte conversazioni... Kate vuole diventare più autonoma. Lo vede come un maestro, penso che sarebbe bello vedere che un giorno Kate apre il suo diario e trova una lettera da Batman, magari chiedendosi com'è finita lì".

Saranno comunque presenti i suoi nemici, infatti abbiamo già avuto la conferma che Hush sarà uno dei villain di Batwoman.

La serie che seguirà le vicende di Kate Kane andrà in onda a partire dal prossimo 6 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con l'ultimo teaser di Batwoman.