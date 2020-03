Batwoman: scopriamo il passato di Alice nelle foto di Off With Her Head

Off With Her Head sarà un episodio incentrato su Alice, la perfida sorella di Batwoman di nome Elizabeth Kane. Le nuove foto ci danno un assaggio di ciò che ci aspetta.

A giudicare dal video promo di Off With Her Head, sarà il gas tossico dello Spaventapasseri ad offrire il pretesto per un viaggio nella mente di Alice, alla scoperta del suo oscuro passato. Si è scoperto che il gas è servito ad August Cartwright anche per tenere in ostaggio il figlio Mouse (Jonathan Cartwright) e lo spietato dottore lo userà anche contro il personaggio interpretato da Rachel Skarsten.

Nelle foto vediamo Alice bambina, in procinto di accogliere la nonna che è venuta a far visita alla sua famiglia. Probabilmente verrà messo in scena un qualche evento traumatico legato ad Alice, dato che i ricordi dovrebbero scaturire proprio dalla paura innescata dal gas. L'episodio non mancherà di trattare anche vicende legate a Luke Fox e a Mary Hamilton, sulla pista dell'assassino di Beth. Grazie alla sinossi dell'episodio sappiamo che il passato di Elizabeth verrà fuori anche grazie ad un racconto che Cartwright farà a Kate (Ruby Rose). Jacob andrà invece in cerca della sua figlia ribelle.

Il quattordicesimo episodio ha invece introdotto un inquietante personaggio nel mondo di Batwoman, noto nei fumetti come La Figlia di Joker.