Batwoman: scopriamo la sinossi ufficiale del sesto episodio

Il promo della quinta puntata di Batwoman aveva svelato delle informazioni importanti sul conto dell'avversario di Kate Kane, adesso possiamo scoprire quali saranno le prossime sfide che la supereroina dovrà affrontare grazie alla sinossi ufficiale condivisa da The CW.

L'episodio si intitolerà "I'll Be Judge, I'll Be Jury" e verrà trasmesso il prossimo 10 novembre. Ecco la trama della puntata: "Niente è come sembra. Dopo che una inquietante morte ha messo Gotham City in ginocchio, gli abitanti della città chiedono aiuto al loro nuovo eroe. Luke si fida di Kate, mentre Sophie chiede a Jacob di poter eseguire un incarico speciale. Alice continua a mandare avanti il suo piano contro la famiglia Kane, con l'aiuto di Catherine. Batwoman va a trovare di nuovo Mary". Alla regia sarà presente Scott Peters, mentre alla sceneggiatura James Stoteraux e Chad Fiveash. Sembra quindi che Gotham City abbia accettato la cugina di Batman come propria eroina, inoltre i fan si stanno chiedendo quale sia il significato della frase "inquietante morte", temendo per la sopravvivenza di alcuni dei loro personaggi preferiti.

Nel frattempo la showrunner Caroline Dries ha rivelato agli appassionati del personaggio dei fumetti DC che Batwoman ha raggiunto gli eventi di Elseworld, crossover dell'Arrowverse precedente all'attuale Crisi sulle Terre Infinite.