Batwoman, la seconda stagione è in arrivo: ecco quando

L'anno trascorso non è stato facile per nessuna produzione televisiva, men che meno per Batwoman che ha dovuto fare i conti con l'addio di Ruby Rose e trovare una nuova interprete per l'iconico volto di Gotham City.

La prescelta per la parte di Batwoman è stata Javicia Leslie, la prima attrice di colore a ricoprire questo ruolo: "Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice di colore a interpretare l'iconico ruolo di Batwoman in televisione e, come donna bisessuale, sono onorata di entrare a far parte di questo show rivoluzionario che ha sostenuto la comunità Lgbtq+".

Queste le parole dell'attrice all'indomani dell'annuncio del suo coinvolgimento nella serie che prenderà il via sulle reti CW il prossimo 17 gennaio. Insomma, l'hype è alle stelle stelle. Tutti sono curiosissimi di scoprire come sarà Ryan Wilder. Quella che fino ad ora è stata descritta come una ragazza molto simpatica e perspicace, le cui difficoltà nella vita l'hanno portata a vivere in un furgone e a fare i conti con l'abuso di droga. Si tratta di un eroe al di fuori degli schermi che prenderà in mano le redini di Gotham City per difenderla i ogni modo possibile.

Voi cosa vi aspettate da questa seconda stagione di Batwoman? Come sempre fatecelo sapere nei commenti.