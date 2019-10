Batwoman: nel secondo episodio anche un riferimento alla presenza di Robin

Nel corso del secondo episodio di Batwoman, intitolato The Rabbit Hole, pare che Wonder Woman non sia stato l'unico personaggio del mondo fumettistico DC a essere citato: un riferimento a Robin farebbe capolino proprio a fine episodio.

Come già anticipato, nel corso dell'episodio Kate Kane cerca di far chiarezza dopo la sconvolgente rivelazione in cui scopre che la leader della Wonderland Gang Alice era in realtà la sua sorella gemella Beth Kane, creduta per anni morta. Nell'episodio abbiamo potuto vedere anche numerose scene dell'eroina con indosso il costume andar in giro per Gotham di notte e qui riesce a salvare pure Sophie dalle grinfie di Alice, con il mondo che invece crede che Batman sia tornato dopo tre anni di assenza.

Verso la fine dell'episodio, un furgone della polizia di Gotham sta portando via Elizabeth Kane (Alice) si rovescia da un ponte e a quel punto non c'è nessun eroe travestito da pipistrello pronto a intervenire. Il giorno seguente Vesper chiede riguardo l'incidente e si chiede dove fosse Batman in quel momento, domandandosi se fosse alla cerimonia di diploma del liceo di Robin. Questo avviene solamente pochi minuti dopo il riferimento a Wonder Woman lanciato dalla stessa Kate, che vi riportiamo nuovamente: il personaggio di Sophie chiede direttamente a Kate se fosse stata lei a indossare il costume e non Batman. Kate nega tutto, affermando che se dovesse andare in giro a salvare le persone lo farebbe vestita da Wonder Woman.

Non ci resta che aspettare i prossimi episodi per capire se si tratta di semplici citazioni fumettistiche o se questi personaggi faranno davvero la loro comparsa nella serie e quindi nell'Arrowverse, soprattutto alla luce degli eventi che si verificheranno in Crisi sulle Terre Infinite, il crossover definitivo atteso per il prossimo dicembre.