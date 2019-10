Batwoman: la serie conferma ufficialmente l'esistenza di Wonder Woman nell'Arrowverse

Nel corso di questi anni sono stati numerosi gli eroi dell'universo DC che si sono avvicendati all'interno dell'Arrowverse, ma all'appello ne mancano ancora parecchi e uno di questi è stato appena contrassegnato nella lista: stiamo parlando di Wonder Woman.

La principale eroina dell'Universo DC, uno dei tre volti della triade principale composta anche da Batman e Superman, è stata infatti citata esplicitamente nel corso dell'ultimo episodio di Batwoman andato in onda sulla CW, intitolato The Rabbit Hole. Nel corso dell'episodio Kate Kane cerca di far chiarezza dopo la sconvolgente rivelazione in cui scopre che la leader della Wonderland Gang Alice era in realtà la sua sorella gemella Beth Kane, creduta per anni morta. Nell'episodio abbiamo potuto vedere anche numerose scene dell'eroina con indosso il costume andar in giro per Gotham di notte e qui riesce a salvare pure Sophie dalle grinfie di Alice, con il mondo che invece crede che Batman sia tornato dopo tre anni di assenza.

Nel corso dell'episodio il personaggio di Sophie chiede direttamente a Kate se fosse stata lei a indossare quel costume e non Batman. Kate nega tutto, affermando che se dovesse andare in giro a salvare le persone lo farebbe vestita da Wonder Woman. Chiaramente il riferimento non colloca Wonder Woman all'interno di alcun contesto specifico, ma è la prima volta che si fa riferimento all'eroina in maniera così esplicita all'interno di una serie dell'Arrowverse.

