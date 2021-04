Batwoman, la serie potrebbe rendere omaggio alla versione originale del personaggio?

Ora che in città non c'è solo Ryan Wilder a.k.a. la nuova Batwoman, ma ha fatto la sua ricomparsa anche Kate Kane con il volto di Wallis Day, c'è forse la possibilità che nella serie venga introdotta anche la prima incarnazione del personaggio?

I recenti avvenimenti della seconda stagione di Batwoman hanno decisamente colto di sorpresa i fan della serie The CW, che solo qualche settimana fa hanno assistito al ritorno di Kate Kane, non interpretata da Ruby Rose, ma da una nuova attrice, Wallis Day.

La giustificazione interna alla storia per il "cambiamento di connotati" trova le sue basi in un incidente aereo che ha reso quasi irriconoscibile l'eroina, ora prigioniera di Roman Sionis a.k.a. Black Mask, che nel frattempo ha ingaggiato Enigma (Laura Minnell) per "fare ciò che sa fare meglio" su Kate, e promettendo che la vecchia Kate Kane sarebbe stata presto solo un ricordo.

Non sappiamo da qui quale direzione potrà prendere la storia, ma i colleghi di Comicbook hanno fatto notare come questa potrebbe essere un'ottima occasione per rendere omaggio alla Batwoman originale dei fumetti, Katherine "Kathy" Kane, la prima ad aver indossato i panni della supereroina.

Questa, come Kate, era una ricca ereditiera di Gotham City, ma non aveva alcuna parentela con Bruce Wayne/Batman, anzi, si professava innamorata del Cavaliere Oscuro (e in seguito avrà anche una relazione con Bruce Wayne). Nel corso degli anni diventò poi parte della Bat-family, e nel 1979 i lettori assistettero alla sua morte per mano della League of Assassins, per poi però vederla rispuntare fuori nel 2008 grazie a un ret-con: Kathy avrebbe solo inscenato la sua morte, per poi darsi alla macchia e divenire la leader di un'organizzazione chiamata Spyral.

Non sarebbe male, a ben pensarci, se la nuova/vecchia Kate assumesse una simile identità grazie alle attuali circostanze, o nel caso in cui mantenesse la propria, non sarebbe poi da escludere che venisse comunque inserito qualche elemento dal personaggio di Kathy.

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe un risvolto del genere? Fateci sapere nei commenti.