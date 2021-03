Batwoman: Nel sesto episodio è presente un villain dei fumetti di Batman

Nei giorni scorsi sono stati condivisi da The CW alcuni poster dei protagonisti di Batwoman, nel frattempo gli appassionati delle storie DC hanno rivisto un personaggio apparso in diversi fumetti di Batman.

Durante la puntata intitolata "Do Not Resuscitate", la sesta della seconda stagione, abbiamo visto Mary Hamilton e Jacob Kane venire rapiti e portati in un misterioso ospedale. I due sono stati attaccati da un paziente del centro medico, che è soggetto a dei pericolosi scatti d'ira: nel corso dell'episodio scopriamo anche che un esperimento della Hamilton Dynamics ha causato un tumore al cervello del paziente e in particolare nell'amigdala. In molti a questo punto hanno subito pensato al villain Amygdala, apparso in diverse serie di fumetti dedicati a Batman e caratterizzato dall'assenza di questa parte del cervello.

In Batwoman comunque l'avversario di Bruce Wayne viene subito sconfitto da Ryan Wilder, che riesce facilmente ad avere la meglio su Amygdala. Non sappiamo se sarà presente anche in altre storia della serie di The CW, ma i numerosi fan della DC sono felici di aver visto un altro personaggio dei fumetti. La settima puntata dello show andrà in onda il 7 marzo, mentre in Italia la seconda stagione sarà disponibile a partire dal 6 aprile, nel frattempo vi lasciamo con questa intervista alla protagonista di Batwoman.