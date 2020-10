Batwoman, dal set arrivano le immagini della nuova Batmobile

Da circa un mese sono partite le riprese di Batwoman 2, una stagione che sarà sicuramente molto diversa dalla precedente e che pian pianino sta prendendo sempre più forma. Dalle immagini che ci giungono dal set, ne vedremo sicuramente delle belle.

Un utente su Twitter ha diffuso le prime foto della Batmobile, l'automobile personale del supereroina iper accessoriata per combattere al meglio il crimine a Gotham City. Nonostante il budget piuttosto limitato, il veicolo sembra essere perfetto per aiutare Batwoman nella sua missione. A ben guardare si tratta di un'auto piuttosto semplice ma, è stata arricchita di qualche piccolo particolare arancio e le inconfondibili alette sul retro la rendono perfetta per la lotta ai cattivi.

Resta ancora da vedere come verrà introdotto il personaggio di Javicia Leslie e come avverrà il passaggio di testimone tra Ryan Wilder e Kate Kane. Vi ricordiamo infatti che nei mesi scorsi Ruby Rose ha lasciato il ruolo di Batwoman, e anche se non sono ancora ben chiare le motivazioni di questa scelta, l'attrice si è detta sicura che la nuova protagonista sarà essere all'altezza di un simile ruolo.

Si pensa che le condizioni di salute dell'attrice non fossero ottimali dopo un complesso intervento e il desiderio di cimentarsi in nuove avventure ha fatto il resto. Probabilmente Ruby Rose temeva di restare intrappolata in un personaggio tanto iconico. Intanto Leah Gibson e Nathan Owens si sono uniti al cast di Batwoman.