Batwoman, uno sguardo al costume di Javicia Leslie nel nuovo trailer della serie

Una nuova eroina si aggira per le strade di Gotham City. The CW ha pubblicato un nuovo teaser trailer della seconda stagione di Batwoman, che segnerà il debutto di Javicia Leslie nel ruolo di Ryan Wilder. La serie sarà trasmessa a partire dal 17 gennaio 2021.

Le immagini del trailer, della durata di poco più di 15 secondi, si possono vedere anche all'interno della notizia, e mostrano un fugace sguardo al nuovo costume da supereroe della protagonista. Ryan Wilder, che è apparsa per la prima volta nel fumetto nel numero 50 di Batgirl, è una ex spacciatrice di droga, che intende ripagare il suo debito nei confronti dei cittadini di Gotham: è questa, quindi, la motivazione che la porta a indossare il costume e difendere la città dal crimine.

"Il viaggio di Ryan inizia da una domanda: Cosa può fare questo Bat-costume per me?" ha spiegato Caroline Dries, produttrice esecutiva di Batwoman. "Ma non ci mette molto tempo a rendersi conto del potere del simbolo e di cosa può fare per tutti a Gotham City."

Da parte sua Javicia Leslie, che ha recentemente festeggiato Halloween in costume, aggiunge: "Adoro il fatto che Ryan stia diventando la sua versione di Batwoman: è il suo stile, è il suo fascino, è il suo momento! È stato un onore lavorare con Caroline e con Maya Mani [la costumista]. Sentivo che era importante che gli spettatori capissero fin dalla silhouette che Batwoman è una ragazza nera, e ci siamo riuscite alla grande!"

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alle immagini dal set della nuova Batmobile.