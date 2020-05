Batwoman: il villain Hush debutta nell'Arrwoverse, ed è spaventoso

The CW ha diffuso in rete le nuove immagini ufficiali di Batwoman 1x07, l'episodio che introdurrà finalmente il celebre villain Hush nell'Arrowverse. Il personaggio, interpretato da Gabriel Mann, rappresenterà la prima, grande minaccia per la supereroina di Ruby Rose.

Le foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, offrono uno sguardo ravvicinato al viso bendato di Hush, che a giudicare da queste prime immagini sembra piuttosto fedele alla controparte dei fumetti.

Di seguito potete leggere la sinossi dell'episodio, intitolato "A Secret Kept From All the Rest".

"Quando le persone più influenti di Gotham iniziano a sparire, il comandante Kane (Dougray Scott), Sophie (Meagan Tandy) e i Corvi vanno alla ricerca dell'ultima minaccia omicida che ha afflitto la città. Nel frattempo, Kate (Ruby Rose) è consumata da un tradimento e inizia a mettere in discussione la lealtà di tutte le persone intorno a lei, proprio quando ne ha più bisogno. Perciò, quando Luke (Camrus Johnson) e Julia (la guest star Christina Wolfe) scompaiono, Batwoman deve fare affidamento su Mary (Nicole Kang) e un ex avversario per la sua missione di salvataggio. Nel frattempo, Alice (Rachel Skarsten) arruola Tommy Elliot (la guest star Gabriel Mann) per farsi aiutare ad ottenere un oggetto che sta cercando anche la sorella."

Diretto da Greg Beeman e scritto da Jerry Shandy e Kelly Larson, l'episodio andrà in onda su The CW il prossimo 10 maggio. Vi ricordiamo che le riprese di Batwoman si sono concluse in tempo, e dunque la stagione andrà regolarmente in onda fino al 17 maggio. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su Batwoman.