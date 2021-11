Batwoman, nel trailer di metà stagione ci sono Poison Ivy e Joker!

The CW ha diffuso in streaming il trailer ufficiale del midseason della terza stagione di Batwoman, in cui possiamo dare un nuovo sguardo ai personaggi di Joker e Poison Ivy, due tra i più temibili villain dell'universo fumettistico DC Comics. A interpretare i due personaggi nell'ottavo episodio dello show ci sono Nicole Kang e Nick Creegan.

Già in precedenza il personaggio di Poison Ivy in Batwoman era finito tra le maggiori tendenze dei social network, con i fan che hanno amato la sua versione praticamente all'unanimità.

Sebbene abbiamo già avuto qualche indizio sulla presenza di Isley a Gotham City, infatti, il personaggio che sarà interpretato dall'attrice di Agent Carter e La spada della verità Bridget Regan deve ancora essere ufficialmente introdotto in Batwoman. Nell'episodio How Does Your Garden Grow avevamo infatti visto Mary Hamilton rimanere infetta a causa di uno dei rampicanti di Pamela, e acquisire le caratteristiche e abilità di Poison Ivy.

Nel corso di un'intervista a TVLine, Nick Creegan ha parlato della sua versione di Marquis Jet / Joker: "E' molto carismatico e affascinante, ma nel modo in cui parla al suo pubblico si capisce come vede le persone. Nell'episodio 7 appunto ci si chiede: 'E' pazzo? O posso comprendere perché prova quelle cose?' Negli altri episodi il pubblico riuscirà a relazionarsi con quello che dice, ovviamente non sono d'accordo con il fare del male alle persone in alcun modo ma mi piace la sua filosofia sul trattare in maniera adeguata quelle persone che soffrono di disturbi mentali e non come fossero degli emarginati. Marquis è uno dei personaggi più complicati dello show e la mia intenzione è quella di portare il pubblico a una consapevolezza maggiore sulle malattie mentali e come trattare le persone che ne sono affette".

Intanto, Batwoman è apparsa in The Flash nella Parte 3 del crossover The CW Armageddon.