Batwoman: ancora uno sguardo ravvicinato al costume di Ruby Rose nella serie

Batwoman è sicuramente tra le serie più attese della prossima stagione su The CW e adesso possiamo dare un'ulteriore sguardo ravvicinato al costume concepito appositamente per Ruby Rose nello show.

Dopo averlo appena intravisto nel primo teaser trailer di Batwoman e averne avuto un altro assaggio in un precedente post, è lo stesso concept artist Andy Poon a condividere una nuova immagine del costume con cui Ruby Rose combatterà il crimine in una Gotham City orfana del suo eroe più celebre, Batman.

Il design del nuovo costume rivela ancor più che in passato le differenze con quanto già visto negli episodi che raccontavano della prima comparsa di Kate Kane/Batwoman nell'Arrowverse, ovvero nell'arco narrativo dedicato ad Elseworlds. Come noto, Ruby Rose sarà il primo supereroe apertamente gay protagonista di una serie televisiva e ha ottenuto il plauso del pubblico proprio grazie all'arco narrativo con cui ha esordito nell'Arrowverse qualche mese fa. "Ha sempre saputo chi era, ma è nel crossover che ne assume piena consapevolezza", aveva dichiarato la stessa Rose a proposito del suo personaggio.

Poon, che ha realizzato il costume, ha ringraziato nel post anche Maya Mani che è invece autrice del design dell'armatura, aggiugendo: "Se mi conoscete, saprete che questo è un momento davvero importante per me".

Nel cast della serie, che andrà in onda nelle domeniche su The CW, ci saranno anche Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Dougray Scott, Elizabeth Anweis e Nicole Kang. A produrre, come sempre, Greg Berlanti, Sarah Schecht e Geoff Johns. Il pilot è stato scritto da Caroline Dries.