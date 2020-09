Batwoman, Shivaani Ghai si unisce al cast della serie

Non solo una nuova protagonista per Batwoman: al cast della serie prodotta da The CW si aggiunge anche l'attrice britannica Shivaani Ghai, e sappiamo già chi interpreterà.

Si è appena tornati sul set della seconda stagione di Batwoman, che già iniziano ad arrivare nuove informazioni sui prossimi episodi.

In particolare, è stato appena annunciato che Shivaani Ghai si unirà allo show per il ruolo ricorrente di Safiyah Sohail.

Secondo la descrizione ufficiale, Safiyah "è la fiera e protettiva sovrana di una piccola comunità sull'isolda di Coryana. Una donna che ha tanti nemici quante sono le sue identità, è compassionevole e carismatica, e possiede grandi abilità fisiche e psicologiche. È molto amata dal suo popolo, e non si fermerà di fronte a nulla per proteggere ciò che è suo. Nessuno sfugge alla sua attenzione, specialmente se si tratta di qualcuno che ha incontrato la Rosa del Deserto".

Il personaggio è stato menzionato più volte nella prima stagione, poiché è colei che ha ordinato a The Rifle di uccidere Batwoman e che ha fatto fuori la Wonderland Gang di Alice (Rachel Skarsten). La stessa Alice era così terrorizzata da Safiyah che sia lei che Mouse hanno preferito rimanere all'Arkham Asylum per non farsi trovare.

Come tutte le serie dell'Arrowverse (o meglio, CWverse) però, Batwoman ritornerà in tv solo nel 2021.