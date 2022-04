Batwoman: lo show viene cancellato dopo tre stagioni

Dopo la puntata finale di Batwoman 3, che ha confermato un villain dell'Arrowverse, lo show è arrivato alla sua conclusione. La serie è stata infatti ufficialmente cancellata dopo tre stagioni, come riportato da TvLine.

La showrunner Caroline Dries ha annunciato la notizia venerdì su Twitter, scrivendo: "Ho appena ricevuto la triste notizia che Batwoman non vedrà un S4. Sono depressa, ma piena di gratitudine. Che onore fare 51 episodi. Così tante persone stimolanti e brillanti hanno contribuito a questa serie. Grazie a produttori, cast e troupe. Grazie, fan! Vi vogliamo bene."

Batwoman in questa stagione ha registrato una media di circa 760.000 spettatori totali, con un calo del 20% del pubblico rispetto alla sua seconda serie e si è classificata al 13 ° posto su 19 tra gli show The CW andati in onda in questa stagione televisiva.

Mentre il finale di stagione ha accennato a nuove storie in arrivo, la Dries ha notato che è servito anche come finale di serie: "Penso che tu possa capire da come le storie giungono a una conclusione soddisfacente se nel finale si rispondono ad abbastanza domande e poi se ne crea un'altra più grande", ha detto. "Questo è stato importante per me perché lo spettacolo e ognuno di questi singoli personaggi sono così importanti per me che volevo dare loro il loro momento finale".

La showrunner ha anche assicurato che il finale di Batwoman 3 sarà spaventoso.