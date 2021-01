Batwoman, la showrunner: 'Inizialmente abbiamo pensato ad una nuova Kate Kane'

Manca sempre meno alla seconda stagione di Batwoman che nella realtà dei fatti sarà una serie totalmente nuova visto il passaggio di testimone tra Ruby Rose e Javicia Leslie. Lo show CW avrà una nuova protagonista ma, inizialmente si pensava di trovare una nuova Kate Kane.

La showrunner Caroline Dries ha infatti detto: "Penso che alcuni programmi TV possano farla franca con queste trovate ma per noi è sembrato un po' traballante. Così ho deciso, continuiamo la trama, ma presentiamo questo nuovo personaggio che assume il mantello di Batwoman, e mantiene l'eredità di Kate Kane nello show e creiamo un mistero su dive la vecchia protagonista sia finita".

La showrunner ha poi aggiunto: "Non lo nego, all'inizio avevo pensato di fare come nelle soap in cui si cambia attore senza pensarci troppo. Egoisticamente sarebbe andato bene visto che avevamo già scritto già degli episodi. Sarebbe stato qualcosa di fluido. Ma dopo un'ulteriore riflessione, e [il produttore] Greg [Berlanti] mi ha aiutato a prendere questa decisione ed è molto intelligente. Il nuovo personaggio conquisterà il pubblico ne sono certa".

Intanto manca sempre meno alla seconda stagione di Batwoman, i nuovi episodi episodi andranno in onda a partire dal prossimo 17 gennaio. I fan non vedono l'ora di scoprire come sarà il personaggio di Ryan Wilder.