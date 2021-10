Batwoman 3, la showrunner presenta Renee Montoya: 'Una detective vecchia scuola'

In attesa dell'inizio della terza stagione di Batwoman, la showrunner Caroline Dries ha fornito alcune anticipazioni su ciò che c'è da aspettarsi dai nuovi episodi. Oltre a essersi detta entusiasta della trama di Poison Ivy, ha raccontato qualcosa su una delle new entry, Renee Montoya, che come in Gotham sarà interpretata da Victoria Cartagena.

Renee Montoya è una ex detective della polizia di Gotham City, che entra in azione dopo gli eventi del finale della seconda stagione di Batwoman.

"È una della vecchia scuola, ed è stata molto in giro" ha detto Caroline Dries a TVLine presentando il personaggio. "Sa che Batwoman ha fatto un lavoro straordinario nel mantenere le strade relativamente sicure negli ultimi anni, ma Renee vede che si sta preparando una tempesta, e ne è terrorizzata."

Dopo aver lasciato il dipartimento di polizia di Gotham City, Renee Montoya è stata relegata al poco stimolante ruolo di passacarte, ma adesso intende ripulire le strade della città con ogni mezzo.

Victoria Cartagena aveva già interpretato una differente versione dello stesso personaggio in Gotham. "Renee Montoya e io abbiamo delle questioni in sospeso" ha scritto su Twitter dopo l'annuncio del suo ingresso nel cast di Batwoman. "Sono davvero entusiasta di unirmi a questo nuovo gruppo di artisti, scrittori e troupe di talento."

Se non l'avete ancora fatto, intanto, potete dare un'occhiata alla sinossi del secondo episodio di Batwoman 3.