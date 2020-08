Batwoman, la showrunner rivela come Kate Kane sarà sostituita da Ryan Wilder

L'arrivo di Javicia Leslie nei panni di Ryan Wilder ha certamente cambiato totalmente quelli che erano i piani originali per la seconda stagione di Batwoman. La showrunner Caroline Dries in una recente intervista ha quindi chiarito come la serie si adatterà a questa nuova protagonista.

Intervenuta durante il panel The Legacy of the Bat al DC FanDome ha detto: "All'inizio, non si adatta. Non si adatta letteralmente. Sarà tutto il resto ad adattarsi a lei". La Dries ha poi aggiunto: "Fa in modo che tutto possa esserle adatto, rende il Pipistrello accessibile ad un mondo di persone che normalmente potrebbero non avere un eroe a cui guardare. Quindi, mette il suo timbro personale sulla storia".

In netto contrasto con Kate Kane, che proviene da una ricca famiglia ed è imparentata con il notissimo Bruce Wayne, Ryan Wilder è un'abile combattente che viene dai sobborghi più malfamati, vive nel suo furgone ed ha trascorso diversi anni della sua vita lavorando come spacciatrice.

Ci vorrà molto tempo per costruire la sua storia e raccontare come avverrà la sua trasformazione in eroina e in tutto questo, un ruolo molto importante nella serie sarà attribuito alla scomparsa di Kate Kane: "Kate Kane è scomparsa nella seconda stagione, ed anche se può sembrare tutto piuttosto controverso visto che i fan hanno amato particolarmente questo personaggio, le daremo il giusto spazio in questa nuova stagione".

"Ma [l'uscita di Rose] ci ha anche dato questa opportunità davvero unica di creare una nuova Batwoman. Ho deciso di inventare un personaggio totalmente nuovo chiamato Ryan Wilder, che è l'opposto di Kate Kane. Ryan Wilder è un personaggio che Batwoman dovrebbe proteggere. Tutto questo ci ha fornito un nuovo e ricco strumento di narrazione".

Intervenuta al DC FanDome, Javicia Leslie ha rivelato che Batwoman combatterà contro i suoi fantasmi in questa nuova stagione della serie. Si tratta di un cambiamento epocale essendo l'attrice la prima Batwoman di colore della storia. Cosa ne pensate di tutto questo? Fatecelo sapere nei commenti.