Batwoman: la sinossi della stagione 2 anticipa il ritorno di un villain amato dai fan

Domenica si concluderà negli Stati Uniti la prima stagione di Batwoman iniziando una pausa che potrebbe durare almeno sino al 2021. Nonostante sia ancora piuttosto nebuloso il finale dello show iniziano a circolare indiscrezioni ufficiali sulla seconda stagione, con la sinossi che anticipa l'arrivo di un villain molto amato dai fan.

The CW ha pubblicato una sinossi ufficiale che anticipa alcune situazioni che vedremo nella seconda stagione di Batwoman. Non proseguite nella lettura della news se desiderate evitare spoiler sui nuovi episodi.

"Kate Kane (Ruby Rose) non ha mai messo in conto di essere il vigilante di Gotham ma con Batman scomparso e la città in preda alla disperazione, Kate si è armata di una passione per la giustizia sociale e un arsenale di armi ad alta tecnologia, svettando nelle oscure strade di Gotham come Batwoman. Alla fine della prima stagione il comandante dei Corvi, Jacob Kane (Dougray Scott) ha dichiarato guerra a Batwoman, costringendo tutti coloro che li circondano a scegliere da che parte stare. Un fatto che potrebbe abbattere Batwoman, portando a termine il suo subdolo piano con l'aiuto dell'ex migliore amico di Bruce Wayne, Tommy Elliot, che ora terrorizza la città con il nome di Hush". Il villain Hush ha debuttato nell'Arrowverse e ha inquietato gli spettatori.



In una recente intervista, la showrunner Caroline Dries ha rivelato che Safiyah Sohail sarà il villain della seconda stagione:"Adoro la trama di Safiyah nei fumetti e sapevamo che volevamo coinvolgerla ad un certo punto. Ma non volevamo sprecarla o far saltare in aria il suo personaggio nella stagione 1 [...] Quindi ci stiamo davvero lavorando perché sia la villain della seconda stagione".