Batwoman, Sonya Deville sicura: 'Sono la scelta migliore per sostituire Ruby Rose'

Il nome giusto per sostituire Ruby Rose nel ruolo di Batwoman dopo l'inaspettato abbandono dell'attrice allo show dell'Arrowverse potrebbe arrivare dal mondo del wrestling: direttamente dalla WWE si è alzata infatti la voce di qualcuno che sostiene di essere la miglior scelta possibile.

Si tratta di Sonya Deville: la nota wrestler ha infatti lanciato in maniera piuttosto decisa la sua candidatura, asserendo di esser disposta a insistere su questo punto senza tregua finché non le verrà data la possibilità di dimostrare il suo valore come Batwoman.

"Da ragazzina non sono cresciuta giocando con le Barbie, giocavo con i Max Steel. Quando vedevo Batman e Superman pensavo: 'Perché non possono esserci più supereroi femmina?' Certo, c'era Wonder Woman, ma non era in prima linea come adesso. Ruby Rose che da membro della comunità LGBTQ diventa anche Batwoman... Ricordo quando seppi della cosa. Ero così eccitata. Pensavo fosse una cosa enorme, una fonte d'ispirazione" ha spiegato Deville.

La star WWE ha poi proseguito: "Quando ho saputo del suo forfait ho pensato: 'Questa è una follia. Io so fare le mie mosse. Sono perfetta per il ruolo. E poi possiamo continuare a portare avanti il messaggio che puoi essere una donna, puoi essere gay ed essere anche un supereroe. Penso che la cosa parli da sé. È un ruolo da sogno. Penso di continuare con la mia campagna mediatica".

Cosa ne dite? Vi piacerebbe Deville come erede di Ruby Rose o avete altri nomi in mente? Un indizio, in realtà, lascia pensare che sia un'altra l'attrice destinata a diventare la nuova Batwoman; secondo il creatore di Arrow, intanto, l'abbandono di Ruby Rose è una buona cosa per Batwoman.