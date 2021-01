Batwoman, la Stagione 2 avrà un nuovo villain dai fumetti DC: scoprite chi è

Dalla sinossi della premiere della seconda stagione di Batwoman avevamo appreso l'arrivo della False Face Society nello show dell'Arrowverse, e ora la showrunner Caroline Dries ci rivela dove e a chi porterà questa storyline.

A questo punto avrete probabilmente già indovinato, ma ora ne abbiamo la certezza: c'è un nuovo villain in città, qualcuno che i fan DC conoscono decisamente bene.

"Abbiamo un paio di big bad questa stagione" rivela la Dries ai microfoni di EW! "Uno, lo abbiamo preparato già dalla scorsa stagione, è Safiyah, ed è una sorta di tallone d'Achille per Alice" afferma in riferimento al personaggio interpretato da Shivaani Gai "E infine sì, con la False Face Society vedremo anche il leader della gang, Black Mask, più in là con gli episodi".

Confermata dunque la presenza di Black Mask, un'altra versione del personaggio che abbiamo avuto come principale antagonista in Birds of Prey, interpretato in quel caso da Ewan McGregor.

Non sappiamo ancora chi sarà a prestargli il volto nella serie The CW, ma sappiamo che per Ryan Wilder sarà un avversario non da poco, soprattutto vista la sua precedente esperienza con la droga.

"Anche se Ryan non ha mai fatto uso di droghe, era in una relazione con qualcuno che invece ne abusava, ed è da riscontrare proprio lì la ragione per cui Ryan è finita in galera" spiega ancora Dries "Quindi abbiamo quest'idea che Ryan è una donna innocente, e se fosse stata bianca, potrebbe non aver ricevuto la stessa punizione che, come donna di colore in quelle circostanze, ha invece dovuto scontare".

"È un pezzo importante della sua backstory, quindi è qualcosa che esploreremo quest'anno. E le sue motivazioni per andare contro la False Face Society sono anche personali, perché l'idea di droghe che permeano la città con nessuno che se ne prenda la responsabilità la tocca da vicino" conclude.

La seconda stagione di Batwoman debutterà domenica 17 gennaio su The CW.