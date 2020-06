Batwoman, una star di Riverdale in pole position per sostituire Ruby Rose?

È ormai di un mese fa la notizia dell'addio di Ruby Rose alla serie Batwoman dell'Arrowverse, per motivi sia personali che artistici, con un susseguirsi di notizie che hanno portato alla conferma che il prosieguo dello show CW vedrà direttamente una nuova protagonista e non più Kate Kane nei panni dell'eroina titolare.

Come già riportato e approfondito, la nuova protagonista dovrebbe chiamarsi Ryan Wilder e sono attualmente in corso dei casting per capire a chi affidare il ruolo, più che mai delicato perché dovrà sostituire quella che i fan avevamo ormai imparato ad apprezzare come la perfetta incarnazione di Batwoman in costume.



Stando allora a un recente rumor diffuso da Cinema Spot, che ha velocemente fatto il giro della rete, nel radar della produzione e della showrunner Caroline Dires sarebbe finita Vanessa Morgan, conosciuta soprattutto dai fan di Riverdale, altra seguitissima serie di CW dove l'attrice interpreta Toni Topaz. Stando al sito, la produzione sarebbe estremamente interessata alla star, tanto che si parla già di un test screening nelle prossime settimane, ovviamente in costume.



Essendo un rumor, non c'è ovviamente nulla di confermato e si tratta per il momento solo di una voce di corridoio.



La Morgan ha recentemente fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni sui personaggi di colore (come il suo: è canadese con origini tanzaniane) in Riverdale, che a suo avviso "vengono tratti solo ed esclusivamente come secondari o semplici aiutanti".



Vi lasciamo alle nostre impressioni sulla prima stagione di Batwoman .