Batwoman: Stephanie Beatriz pronta a sostituire Ruby Rose nella seconda stagione?

La notizia dell'abbandono di Ruby Rose al ruolo di Batwoman ha lasciato certamente a bocca aperta gli appassionati della serie, così come la stessa The CW adesso dovrà procedere alla svelta alla ricerca del nuovo volto che si calerà dietro la maschera dell'eroina DC in tempo per l'inizio della produzione della seconda stagione.

Ruby Rose non ha rivelato il motivo del suo addio a Batwoman, ma è certo che The CW dovrà procedere in tempo per il recast del personaggio. Prima ancora dell'inizio di qualsiasi speculazione sui nomi che The CW potrebbe prendere in considerazione per una possibile sostituzione, ci ha pensato Stephanie Beatriz, nota per le sue apparizioni in serie come Brooklyn Nine-Nine e In the Heights a dare la risposta perfetta alla notizia del recast da parte del network. L'attrice ha infatti scritto in maniera molto furba o semplicemente ironica, che starebbe "leggendo tutto riguardo a Batwoman". L'attrice ha poi continuato scrivendo che curiosamente si è tinta i capelli di rosso - particolare che contraddistingue il personaggio protagonista di Batwoman - proprio lo scorso mese. Che sia una candidatura ufficiale della Beatriz per la sostituzione della Rose?

Mentre ci sarebbero alcuni ostacoli alla sua partecipazione a Batwoman - non ultimo il rinnovo di Brooklyn Nine-Nine - i fan hanno accolto positivamente la sua reazione alla cosa. La Beatriz si è dichiarata pubblicamente bisessuale nel 2016, il ché si sposerebbe con l'intenzione di ingaggiare un'attrice facente parte della comunità LGBTQ+. Staremo a vedere...

Queste intanto le parole di addio della Rose a Batwoman: "Ho preso la difficile decisione di non ritornare come Batwoman la prossima stagione. Non è stata una decisione presa alla leggera in quanto rispetto molto il lavoro di tutto il cast, della crew e di tutti quelli coinvolti nella produzione, sia a Vancouver che a Los Angeles".