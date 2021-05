Batwoman, un primo sguardo a Stephanie Brown nella nuova foto ufficiale dalla serie DC

È finalmente arrivato il momento di conoscere un altro personaggio proveniente dal lore fumettistico DC, e in particolare dal Batverse: si tratta di Stephanie Brown, figlia di Arthur Brown a.k.a. Cluemaster, interpretata da Morgan Kohan nella seconda stagionedi Batwoman.

Nell'episodio di questa domenica I'll Give You a Clue vedremo Ryan (Javicia Leslie), Mary (Nicole Kang) e Sophie (Meagan Tandy) andare contro il villain Cluemaster (Rick Miller), ma avremo anche modo di incontrare per la prima volta la figlia di quest'ultimo, Stephanie, che nei fumetti diventava la vigilante Spoiler.

E la versione televisiva del personaggio, di cui potete vedere un'anteprima nella nostra gallery (cortesia di EW!), svilupperà una connessione con il genio di casa Luke Fox (Camrus Johnson).

"Cerchiamo di ancorare questi personaggi nella nostra conoscenza fumettistica, ma rendendoli personali per i nostri eroi" ha spiegato la showrunner di Batwoman Caroline Dries "Il tredicesimo episodio è tutto all'insegna di Sophie e del modo in cui prova la sua lealtà nei confronti di Ryan".

"Il nostro punto di partenza per raccontare la storia di Cluemaster è questo: che tipo di storia possiamo raccontare per fare in modo che Sophie sia costretta a dire a Ryan che ha scoperto la sua identità? E il 12 episodio era stato particolarmente dark, quindi per questo abbiamo voluto fare qualcosa di più divertente, e la nottata tra ragazze è diventato il concept di partenza, a cui però abbiamo dovuto aggiungere anche un conflitto. 'Beh, non possono mica divertirsi tutto il tempo, quindi roviniamola'. È così che è venuta fuori la storyline di Stephanie e Arthur" ha continuato Dries.

E mentre qui non vedremo ancora Stephanie indossare i panni di Spoiler, non è detto che non accada in futuro... "Vorremmo davvero averli nella terza stagione, sono dei personaggi così ricchi e interessanti. E da quel che vediamo, Luke e Stephanie avranno sicuramente dei conti in sospeso".

Il nuovo episodio di Batwoman andrà in onda domenica 9 maggio su The CW.