Batwoman: uno storico villain di Batman farà la sua comparsa nel quarto episodio

Quest'anno è, come ben sapete, entrato a far parte dell'Arrowverse un nuovo eroe, con una serie interamente a lui dedicata. Stiamo parlando di Batwoman, il cui primo episodio è uscito sul canale americano The CW la scorsa settimana. E mentre aspettiamo la seconda puntata di Batwoman in uscita il 13 ottobre, vi lasciamo qualche anticipazione già sulla quarta.

Infatti, tale episodio, previsto per il 27 ottobre e dal titolo "Who are you?" (Chi sei?), vedrà la comparsa in scena di uno storico nemico di Batman: Magpie. A quanto pare, proprio come la sua controparte cartacea, anche qui, la villain in questione, sembra avere un debole per gli oggetti che luccicano. Infatti parrebbe che la donna si aggiri per Gotham proprio per rubarli, eppure, leggendo la sinossi ufficiale della puntata, i furti commessi da Magpie, in realtà, celano uno scopo più grande e ben più pericoloso.

Come abbiamo detto, Batwoman è una new entry dell'Arrowverse, per tale motivo è anche l'unica serie facente parte del gruppo che non farà la sua comparsa e non ha alcun legame con gli eventi del crossover "Crisi sulle Terre Infinite". Questo per ovvie ragioni. La nuova serie ha bisogno del suo tempo per introdurre il nuovo personaggio e gettare delle basi solide che possano andare a creare un filone narrativo coerente che, infine, porti Batwoman a incontrare i suoi colleghi eroi delle serie più anziane.

Voi avete iniziato a vederla? Cosa ne pensate di questa nuova serie TV?

