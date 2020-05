Batwoman e i supereroi abbandonati: 5 attori licenziati e 5 che hanno lasciato

L'abbandono improvviso di Ruby Rose a Batwoman ha lasciato di sasso tutti i fan dell'Arrowverse: nessuno si aspettava il forfait della protagonista dopo una sola stagione dello show, decisione che di fatto lascia tanti interrogativi sul futuro della serie.

Rose, però, non è la prima a prendere una decisione del genere: buttando uno sguardo agli anni passati, infatti, notiamo che la storia dei cinecomic è piena di attori licenziati dal ruolo di un supereroe e altri che, esattamente come la nostra Ruby, hanno deciso di propria volontà di abbandonare.

Per la seconda categoria il primo a venirci in mente è Edward Norton, che abbandonò il ruolo di Hulk in seguito a forti divergenze creative con Marvel (anche se il dubbio che sia stata Marvel stessa a troncare è ovviamente lecito); sicuramente licenziato fu invece Andrew Garfield, sollevato dal ruolo di Spider-Man dopo aver mancato un importante evento Sony.

Sempre a tema Spider-Man, a Shailene Woodley non fu data neanche una possibilità nei panni di Mary Jane Watson: l'attrice fu infatti fatta fuori in seguito alle reazioni negative dei fan. L'addio di Hugh Jackman, invece, è decisamente più comprensibile: dopo quasi vent'anni nei panni di Wolverine l'attore australiano ha giustamente deciso di dire basta agli sforzi fisici imposti dal ruolo.

Cosa dire, invece, di Ben Affleck: ufficialmente è stato l'attore a lasciare, ma sappiamo tutti i problemi a cui è andato incontro il DC Extended Universe; non tutti, inoltre, ricordano che prima di Hugo Weaving avrebbe dovuto far parte del cast di V per Vendetta James Purfoy: l'attore, però, fu licenziato prima di poter vestire i panni dell'eroe protagonista.

Sorte simile capitò a Dougray Scott, scelto come Wolverine prima del già citato Jackman: in questo caso fu però lui ad andare via. A essere licenziato fu anche Terrence Howard nel ruolo del Rhodey di Iron Man, così come Michelle Pfeiffer che avrebbe potuto continuare a vestire i panni di Catwoman. Non può che essere la nostra Ruby Rose, dunque, a chiudere la lista dopo il suo abbandono a Batwoman.

A proposito di Rose, intanto: vediamo chi potrà essere a sostituire l'attrice come protagonista di Batwoman.