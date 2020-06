Batwoman, Supergirl e molto altro: spazio all'Arrowverse al prossimo DC Fandome

La notizia del giorno per i fan della DC è l' annuncio del DC Fandome, la convention che si svolgerà il prossimo 22 agosto per 24 ore, rigorosamente online e gratuitamente. Si è seguito così l'esempio del Comic Con di san Diego, che avrà quest'anno un'edizione in streaming.

Il programma, anche se il comunicato non entra più di tanto nei dettagli, si preannuncia particolarmente fitto. Saranno presumibilmente organizzati eventi molto simili ai classici panel, con attori, registi e produttori pronti a rispondere alle domande del pubblico, e a rivelare qualche anticipazione sui prodotti in uscita.

Per quanto riguarda le serie tv, è facile immaginare che l'attesa di molti fan sarà concentrata su Batwoman, specialmente dopo l'addio di Ruby Rose alla serie e l'inevitabile sconvolgimento che lo show è destinato a subire. Tra le altre serie che parteciperanno al DC FanDome ci sono inoltre Supergirl, Pennyworth, Superman & Lois, Titans, Watchmen, Doom Patrol, Legends of Tomorrow, The Flash e Harley Quinn.

"Non esistono fan come quelli della DC" ha dichiarato Ann Sarnoff, Presidente e CEO di Warner Bros. "Per oltre 85 anni, il mondo ha sognato assieme alle storie e ai supereroi della DC, e questo grande evento digitale proporrà ad ognuno nuovi modi di personalizzare la loro avventura nell’Universo DC senza fare la fila, senza bisogno di biglietto e soprattutto senza confini. Con il DC FanDome, siamo in grado di dare ai fan di tutto il mondo un modo emozionante di connettersi con i loro personaggi preferiti della DC, oltre che con gli incredibili e talentuosi artisti che li portano in vita sulle pagine dei fumetti e sugli schermi."