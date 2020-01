Batwoman e Supergirl nominate nella stessa categoria dei GLAAD Media Awards

Sono arrivate nomination importanti per Batwoman e Supergirl. Entrambe le serie TV del network The CW, infatti, sono state candidate all'interno della categoria Outstanding Drama Series per i celebri GLAAD Media Awards.

Come ogni anno, a partire dal 1990, vengono rese pubbliche le nomination per i GLAAD Media Awards, ovvero i riconoscimenti che la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation assegnano a coloro che contribuiscono a fornire una rappresentazione inclusiva e più accurata della comunità LGBTQ.

Nell'edizione di quest'anno, che si terrà il prossimo 19 marzo a New York e successivamente a Los Angeles il 16 aprile, Batwoman e Supergirl si ritrovano nella stessa categoria, Outstanding Drama Series, insieme ad altri show televisivi come Euphoria, Killing Eve, Pose e Star Trek: Discovery. Supergirl, in passato, aveva già ricevuto delle nomination, portando all'interno del mondo delle serie TV il primo supereroe transgender. Batwoman, invece, ha avuto il merito di mostrare il primo personaggio principale dichiaratamente gay, per quel che concerne gli spettacoli dedicati ai supereroi.

In attesa di conoscere il nome di quale serie TV trionferà ai GLAAD Awards, vi ricordiamo che lo show incentrato sul personaggio di Kate Kane (Ruby Rose), di cui sono disponibili le nuove immagini con Alice, viene trasmesso negli Stati Uniti da The CW, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal prossimo 24 marzo sul canale Premium Action. Sempre a proposito del personaggio di Alice, le recenti dichiarazioni di Rachel Skarsten non sembrano dare speranza per l'arrivo di Red Alice.