Batwoman, svelato il destino del personaggio e il debutto di un iconico villain?

Dopo l'abbandono di Ruby Rose, i fancast per la nuova Batwoman non hanno tardato ad arrivare. Tuttavia, The CW ha recentemente fatto sapere che invece di cercare una nuova Kate, avremmo avuto una protagonista del tutto differente nella seconda stagione della serie: Ryan Wylder. Adesso, sarebbero trapelate nuove informazioni al riguardo.

Secondo un report di The Direct (via CMB) The CW starebbe infatti pianificando di introdurre il personaggio di Jonathan Crane a.k.a. Spaventapasseri come main villain della seconda stagione, e i casting per il ruolo sarebbero già in atto (le stesse informazioni di cui stiamo facendo mezione sembrerebbero provenire da degli audition tape).

Stando a quanto segnalato, Crane sarà il responsabile dell'assassinio della madre di Ryan, evento che porterà la ragazza a vestire i panni di Batwoman, ora che... Kate Kane non c'è più.

A quanto pare, infatti, il personaggio interpretato da Ruby Rose morirà, anche se non si conoscono ancora dettagli al riguardo, e Ryan entrerà in possesso del suo costume dopo averlo rubato, in modo da poter dare la caccia allo Spaventapasseri.

Questo chiuderebbe dunque le porte a un futuro ritorno della Rose nella serie (anche se, come ben sappiamo, nell'Arrowverse mai dire mai), ma fungerebbe da base abbastanza solida per l'introduzione della nuova eroina (che potrebbe essere interpretata da una star di Riverdale?).

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbero dei simili risvolti? Fateci sapere nei commenti.